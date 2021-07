Des vétérinaires urgentistes au secours des animaux piégés par les inondations

De nombreux animaux secourus ont transité par la Clinique Vétérinaire Universitaire de l’ULiège. Parmi ceux-ci, un troupeau de chèvres qui s’y trouvent encore. Hugues Guyot, vétérinaire et coordinateur du VUSC. " Ces chèvres se sont retrouvées entourées par les flots du côté d’Horion-Hozémont. L''eau montait, elles n’avaient plus qu’un refuge sur une petite butte et c’est au tracteur qu’on est allé les chercher. Elles sont ici le temps que le propriétaire retrouve une structure qui pourrait les accueillir. Certaines ont mis bas et on a donc des petits chevreaux également".

Outre les animaux d’élevage, une vingtaine d’animaux de compagnie tels que des chiens et des chats ont pu être sauvés. Sarah Vermeer, vétérinaire urgentiste. " On a des animaux de propriétaires qui sont malheureusement décédés dans les inondations et qui viennent ici de manière temporaire, on a aussi des animaux de personnes qui ont tout perdu et qui ne peuvent pas les récupérer tout de suite et on a enfin des animaux trouvés que des particuliers nous ont amenés. Heureusement, on a déjà beaucoup de propositions d'adoption".

D’autres espèces telles que castor, héron, tortue… ont pu être secourues. Un cygne et même un poisson rouge sont encore en pension à la Clinique Vétérinaire Universitaire.