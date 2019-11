Des vêtements de seconde main vendus au kilo à Liège

C’est une vente un peu particulière qui était organisée ce dimanche à Liège, dans le quartier de Droixhe : une vente de vêtements de seconde main… au kilo.

A 18 euros le kilo, quel que soit le vêtement ou sa marque, c’est par centaines que le public s’est rué sur l’espace de vente dès son ouverture pour en sortir avec des sacs souvent bien remplis : " 46 euros pour 7 pièces, c’est raisonnable ", estime Isabelle. " J’ai trouvé deux vestes vintage. Ça pèse 1,8 kilo. A ce prix-là ça peut craquer demain et c’est bon… ", se réjouit Gaël. " J’en ai pour 1,3 kg, 24 euros, ça va. C’est assez fourni et on trouve pas mal de choses ", complète Audrey.

Ce type de vente est né en France dans les années '80. Le concept se développe maintenant en Belgique aussi avec pas mal de succès. " C’est un concept qui marche très très bien et qui a vraiment du succès en Belgique. A peu près 70% sont constitués par un public féminin entre 18 et 25 ans. On peut retrouver vraiment toutes sortes de vêtements pour homme et pour femme. Le point commun de tous ces vêtements c’est le vintage " ; explique Morgane Laloux, organisatrice de la vente.

Des vêtements très variés, mais d’où viennent-ils ? " Je travaille en collaboration avec un partenaire hollandais qui a un entrepôt à Amsterdam, où il a des petites adresses de fournisseurs mais ça, c’est le petit secret des revendeurs évidemment ", reconnaît-elle. Quant au personnel employé pour cette vente, il était très majoritairement anglophone.

Certains commerces de ce type fonctionnent toute l’année, d’autres sont plus éphémères. Les prix varient souvent entre 15 et 20 euros le kilo.