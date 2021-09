Des véhicules électriques de tout type exposés à Banneux

Des véhicules électriques, il y en a de nombreuses sortes, et de plus en plus de personnes s’y intéressent. Ce dimanche à Banneux, différents types de véhicules de ce type étaient exposés au public, avec des possibilités de démonstration. De quoi faire un pas de plus vers ce type de véhicule.

L’achat d’une voiture électrique, Nicolas de Valensart n’a pas encore franchi le pas. Pourtant, on le sent tenté : " Je pense que le moteur électrique, c’est l’avenir. Maintenant, il y a toujours la problématique du prix mais je pense qu’il faut suivre ça de près. Il y a de plus en plus d’offres disponibles sur le marché. Pour l’instant, j’ai un moteur diesel mais c’est sûr que la prochaine voiture c’est quelque chose auquel je vais faire très attention ", confie-t-il.

Mais à Banneux, il n’y avait pas que des voitures : motos, véhicules utilitaires, vélo et trottinettes étaient aussi en démonstration. Des modes de transport que Liliane Raskin connaît bien : " J’ai un vélo et une trottinette électrique. Je me promène environ 1000 km par an avec la trottinette. Par contre, la voiture électrique ça ne me dit rien. Elles sont trop chères ", affirme-t-elle.

Lucie a elle essayé un vélo électrique et il n’en faudrait pas beaucoup pour la convaincre : " J’ai apprécié, c’est intéressant. Ça permet une facilité de ne pas être complètement essoufflé à la fin ", confirme-t-elle.