Des universitaires expliquent les changements climatiques à des élèves du secondaire

L'Université de Liège organise cette semaine un colloque sur un thème très à la mode puisqu'il s'agit des changements climatiques. Ce colloque est basé sur des mini-conférences données par des étudiants de l'Université. Dans le public, ce sont principalement des élèves de 5e et 6e secondaires. Cette année, actualité oblige, la mobilisation est forte ! Il y a 700 inscrits au total, quasiment le double de l'an dernier. La première série de conférences a eu lieu le 25 février.

Climat et extinctions de masse, glaciations du quaternaire: les étudiants en sciences spatiales de l'Université de Liège ont d'abord entraîné leur auditoire vers un passé lointain, avant de s'intéresser à la gestion du changement climatique par la Belgique et à l'impact climatique des gestes du quotidien. Cette dernière question a suscité les échanges les plus vifs avec la salle. Augustin a jugé l'exposé culpabilisant : "Quand on nous dit, vous faites ça, c’est mal, vous devriez faire ça … pour moi ça s’appelle de la culpabilisation. Et puis, pourquoi ne met-elle pas ça en parallèle avec les chiffres des grandes multinationales ? Deuxième chose, elle décide de ne pas mettre en relation ça avec le coût des choses. Un poulet élevé en batterie, ça revient clairement moins cher qu’un poulet bio et local. L’écologie ce n’est pas encore accessible à tout le monde et c’est pour ça qu’on se bat. On veut que la transition se fasse d’une manière socialement juste".

Léa Tsangarakis, l'auteur de l'exposé, apporte des précisions : "Quand je conseille de manger de manière locale et de saison, ce n’est pas forcément consommer bio, qui effectivement coute cher. Mon exposé avait pour but de donner des conseils et donner des outils pour changer notre quotidien, changer le monde et ouvrir les yeux aux jeunes. Qu’ils voient avec des chiffres vérifiés, les impacts de leurs actes en terme de CO2 et par conséquent d’effet de serre". L'objectif n'était donc pas du tout de culpabiliser.

Les étudiants des masters en géographie et en sciences spatiales de l'Université de Liège tiendront leur seconde demi-journée de mini-conférences sur les changements climatiques vendredi matin.