Des trous, de la boue, le quotidien de Polleur… et ce n’est pas fini

Depuis octobre 2016, le village de Polleur est un vaste chantier à ciel ouvert. Des travaux de pose d’un nouvel égouttage sont en cours et ont connu un temps d’arrêt à la suite d’un changement de sous-traitant. Un des deux axes de traversée du village est parsemé de trous et le sol, inégal, est boueux en temps de pluie. Les habitants se montrent dès lors sceptiques quant à la fin annoncée de la première phase des travaux, promise pour fin septembre-début octobre.

La moitié du village est un vaste chantier - © RTBF - Olivier Thunus

« C’est beaucoup d’embarras pour nous : pour se parquer, les voitures toujours sales, ne plus pouvoir manger dehors, la poussière, plein de boue quand il pleut. Le quotidien est en peu ennuyant. J’attends la fin avec beaucoup d’impatience », affirme une habitante. Pour un autre, assez âgé : « Il paraît que c’est un mal nécessaire mais ce n’est pas facile à vivre parce que ça dure longtemps. Marcher sur ce sol inégal, c’est pénible pour moi donc je sors très peu. Je suis pessimiste pour la fin des travaux. On n’est pas sorti de l’auberge ». Quant à une troisième : « On subit, on est dans les trous. La fin du chantier (1re phase) fin septembre ? On n’y croit pas. D’ici septembre, non, je ne pense pas ».

La fin des travaux ne sera toutefois qu’une étape. Dans sa foulée, une deuxième puis une troisième phase de travaux débuteront, dans les autres parties du village. Et pour ceux-ci, l’horizon de fin de chantier, c’est plutôt 2022.