Des trottinettes électriques à ne pas laisser traîner pour Verviers

Trotinette : d'engin ludique à danger public ? - JT 19h30 - 23/07/2019 Un effet de mode, diront certains. Un moyen de transport utile, diront les autres. En tous les cas, les trottinettes électriques font partie désormais du paysage de plusieurs grandes villes. Il y a un gros problème à la clé : les chutes sont de plus en plus fréquentes. En cause, le comportement des utilisateurs, mais pas seulement.