Des travaux pour tenter de relancer Sol Cress à Spa

Le site de Sol Cress, à Spa, tente de retrouver sa clientèle après une restructuration en deux étapes. Après la reprise en 2014 par le groupe Corsendonk, six départs avaient été enregistrés. Une seconde restructuration il y a deux ans avait vu cinq personnes perdre leur emploi. Mais à présent, l'heure est aux travaux de rénovation. Des travaux bien nécessaire…

Huit membres du personnel, des étudiants en renfort et des prestataires extérieurs, voilà pour les effectifs. Tout cela pour un vaste site. Alors forcément, le service s'en ressent. Un exemple, pour commander au bar, il faut sonner pour appeler un membre du personnel. Mais c'est aussi un cercle vicieux : avec moins de clients, difficile d'augmenter le personnel, et avec des effectifs peut-être insuffisants, difficile d'accroître la clientèle. Mais le groupe Corsendonk, propriétaire des lieux, n'entend pas se désengager du site. Il y mène même des travaux de rénovation. C'est ce que précise la coordinatrice des lieux, Angélique Vanhecke : " Ici, en décembre, on a rénové 30 salles de bain et là, on commence 13 appartements près du parking, des appartements que nous sommes en train de rénover complètement. Pour le bâtiment central, il y aura une rénovation à long terme. Il n’y a donc aucune volonté du groupe Corsendonk de se désinvestir de Spa ".

Cette rénovation devrait être achevée avant l'été. De quoi augmenter la clientèle, espère la direction, car les restructurations ont fait mal et tous les habitués ne sont pas revenus : " Au niveau des séminaires, les clients sont revenus. Au niveau de la clientèle individuelle, c’est plus difficile de les attirer de nouveau. Et puis il y a la clientèle locale qu’on aimerait récupérer. Quand on parle de Sol Cress avec les Spadois, ils sont étonnés car ils pensaient que c’était fermé. Malheureusement, ils ne savent pas qu’on est toujours ouvert et qu’on tourne toujours ".

Et pour réattirer la clientèle locale, Corsendonk Sol Cress compte lancer prochainement diverses animations.