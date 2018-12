Des travaux de restauration des tourbières en cours dans les Fagnes

D'importants travaux sont actuellement en cours dans les Fagnes, à proximité du signal de Botrange. Il s'agit de travaux de restauration des tourbières. Le lieu n'est pas accessible au public tant il est sensible, mais les machines sont à l’œuvre, manœuvrant sur des panneaux de 5 mètres de long. Si elles s'écartaient de ces panneaux, elles s'enfonceraient dans la tourbe jusqu'à la cabine de commande.

Il y a 1000 ans, il restait 1500 hectares de ces tourbières dans les Fagnes. Il en subsiste aujourd'hui à peine 100 hectares. D'où l'importance de ces travaux. Pascal Ghiette, un de ses responsables: "On a dégazonné, la tourbe a été remise à nu. Grâce à ça, on espère que les plantes caractérisées tourbières vont pouvoir se réinstaller. Des linaigrettes, des sphaignes, de la canneberge. Toute une série de plantes très rares et très adaptées. Le dégazonnage permet aussi un petit peu la remontée de la nappe phréatique, la zone qui a été dégazonnée est plus humide. Les rémanents, ce qui a été arraché, a poussé en andins, et les andins sont tassés et servent de digues pour canaliser l'eau vers la tourbière active et redonner de l'eau aux plantes des tourbières".