Des trailers à l'assaut des Fagnes… pour les nettoyer des déchets laissés par les touristes

Opération grand nettoyage ce week-end sur le plateau des Hautes Fagnes. Après le passage de milliers de touristes lorsque la neige était bien présente, de nombreux détritus étaient abandonnés à proximité des différents chemins. Un groupe d’une quarantaine de trailers, des joggeurs adeptes des longues distances dans la nature, répartis par équipes de deux, ont donc nettoyé l’ensemble du plateau fagnard et la récolte a été abondante.

Atteindre rapidement des chemins plus éloignés, nettoyer en faisant du sport, c’était la motivation mais aussi l’avantage de faire appel à des trailers pour ce type d’opération : "Le plateau des Fagnes est tellement vaste qu’à un moment donné, on s’est dit que grâce aux trailers on arriverait à quadriller le tout assez rapidement. On sait couvrir un grand périmètre en peu de temps, c’est ce qui est intéressant. A mon avis, on n’est pas loin de 250 km nettoyés en deux jours par 40 personnes donc c’est rapide et efficace", explique Cindy Gazon, organisatrice.

C’est la Division Nature et Forêt qui avait délimité les zones à nettoyer et pour le chef de cantonnement de Malmedy, Joël Verdin, il y a eu des surprises : "C’est une surprise quant à la dispersion spatiale de tous ces déchets, pas seulement le long des routes mais également à l’intérieur des chemins forestiers, pratiquement sur l’ensemble du plateau des Hautes Fagnes ainsi que dans la réserve naturelle. C’est clairement lié à la présence d’un afflux de touristes extrêmement important, trois à quatre fois plus que d’habitude en période de neige", estime-t-il.

Parmi les près de 10 m³ de détritus récoltés, certains n’ont pas manqué de surprendre le trailer Jérémy Lejoly : "Une chaise de bureau, assez lourde. Ce n’était pas l’objet le plus léger à ramener avec nous", regrette-t-il. Autre exemple encore plus incompréhensible, des sacs plastiques pour déchets canins… remplis d’excréments.