Des tortues exotiques abandonnées dans nos bassins: un risque de maladie et un prédateur pour les petits amphibiens

C'est l'une des tristes réalités de l'été. Les abandons d'animaux se multiplient. Plus étonnant, des propriétaires relâchent dans la nature des animaux plus exotiques. C'est le cas des tortues.

Avec la chaleur de ces derniers jours, si vous vous penchez au-dessus de des plans d’eau, il ne vous faudra pas beaucoup de temps pour apercevoir de tortues en train de nager au milieu des poissons et des canards.

Pour Marie Bournonville, biologiste à l’Aquarium Museum de Liège, l’été est propice aux observations : " Il y a une toute période de l’année où on les voit très peu car elles sont sous l’eau. C’est vraiment par les belles journées qu’elles sortent. Il y a pas mal de tortues qui vivent dans les petits bassins d’eau dans les villes et autour des villes. On ne s’en rend pas toujours compte car elles viennent d’un climat plus chaud que chez nous et donc elles attendent les moments ensoleillés pour se montrer à la surface ".

Des tortues embarrassantes

Si cette vision ravit les enfants, cette présence de tortue exotiques est tout sauf naturelle. Elles ont été rejetées par des personnes indélicates. Car si les tortues, au départ, sont petites et mignonnes, leur taille et leur poids peuvent rapidement les rendre encombrantes.

Mais relâcher une tortue dans nos eaux, c’est une très mauvaise idée comme le rappelle Marie Bournonville : " Il y a toujours un risque de transférer des maladies aux animaux de nos régions, ensuite on amène un animal qui n’a pas sa place dans notre éco-système et qui en fait est un prédateur pour les petits amphibiens au moment de la période de reproduction ".

Un éternel recommencement

Selon les spécialistes, ces tortues exotiques pourraient être un millier dans nos eaux même si elles sont difficiles à comptabiliser. A titre d'exemple, la Ville de Liège a procédé par le passé à des opérations de retrait de ces tortues. En vain, car les citoyens recommençaient aussitôt leurs abandons.

Pour éviter de les relâcher dans nos eaux, on peut toujours se renseigner dans un refuge de la région pour voir s’il y a de la place et puis toujours réfléchir avant d’acquérir un nouvel animal.