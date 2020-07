Des tiny-houses pour personnes sans-abris : l'ambitieux projet de deux Waimerais

Vingt mètres carrés, beaucoup d’ingéniosité, une généreuse dose de créativité et une tiny house nait. Ces maisons miniatures montées sur remorque connaissent un succès retentissant depuis plusieurs années. Si bien que deux Waimerais en ont fait leur spécialité. Ils ont confié à la journaliste Françoise Peiffer leur volonté de proposer ces logements insolites à des personnes sans-abris.

Des minis maisons pour sans-abris : le projet ambitieux de deux Waimerais - 22/07/2020 Vingt mètres carrés, beaucoup d’ingéniosité, une généreuse dose de créativité et une tiny house nait. Ces maisons miniatures montées sur remorque connaissent un succès retentissant depuis plusieurs années. Si bien que deux Waimerais en ont fait leur spécialité. Ils ont confié à la journaliste Françoise Peiffer leur volonté de proposer ces logements insolites à des personnes sans-abris.

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Jacques Thunus et Mathieu Plattes créent ces habitations ultra compactes depuis 2018. Si la vocation de ces tiny houses est généralement touristique, ils éprouvent la volonté de les doter d’une utilité sociale. "Ces deux Waimerais ont eu l’idée de les sortir de leur contexte classique et de l’expérience pour touristes. Ils ont trouvé un concept qu’ils ont proposé à plusieurs villes : les mettre à disposition des sans-abris", révèle la journaliste au micro d’Olivier Colle dans la matinale liégeoise de Vivacité.