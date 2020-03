Des syndicalistes au tribunal pour "entrave méchante à la circulation": un millier de militants pour les soutenir

C’est la suite judiciaire d’un mouvement social, voici trois ans et demi : des manifestants ont allumé des feux de palettes et de pneus pour bloquer un pont autoroutier, à Herstal. Un médecin d’une clinique visétoise s’est plaint d’avoir été retardé, et de n’avoir pas pu sauver une patiente, à opérer en urgence. Le procureur du roi estime cependant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les syndicalistes sur cet aspect-là, notamment parce que le docteur n’a pas pris le chemin le plus court, et qu’il a pris le temps de conduire ses enfants chez ses beaux-parents. Les accusations de destruction de voirie ont également été abandonnées. Il ne reste donc plus que le délit d’entrave méchante à la circulation, qui a été examiné ce lundi au cours d’une audience correctionnel.

Le tribunal a tenté de dépatouiller le rôle, les actes et les responsabilités de chacune des dix-sept personnes identifiées grâce aux images de divers reportages. Pas simple… L’avocat des prévenus s’est ingénié à faire répéter à ses clients que des policiers, présents sur les lieux au moment des faits, se sont abstenus d’intervenir.

Pendant ce temps, la FGTB a rassemblé devant le palais des princes évêques un petit millier de leurs camarades, venus en soutien, venus surtout défendre une liberté qu’ils jugent fondamentale, et menacée de criminalisation.