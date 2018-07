Des stewards pour sensibiliser les touristes en bord d'Ourthe

Le long de l'Ourthe, le bord de la rivière est désormais arpenté par des stewards un peu particuliers. Ils vont à la rencontre des baigneurs, scouts et autres pêcheurs, pour leur prodiguer quelques conseils et règles aux abords du cours d'eau.

C’est un job d’étudiant un peu particulier qu’ont décroché Mathilde et Thomas cet été. Depuis trois semaines, les deux étudiants en agronomie arpentent les abords de l’Ourthe à vélo. Ils vont à la rencontre des vacanciers pour leur expliquer les règles au bord du cours d’eau. Et suite à la sécheresse, leurs conseils portent essentiellement sur les dangers de la baignade pour les petits enfants. "Le niveau de l'eau est assez bas. Et comme vous avez un enfant, si vous comptez aller dans l'eau, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées car les bactéries se concentrent beaucoup pour le moment" explique Thomas.

Des conseils plutôt appréciés par les habitués du cours d’eau, comme ce grand-père venu promener son chien ce matin avec son petit-fils: "Je pense que c'est très bien, il faut des jeunes éléments comme ça qui viennent au contact du public présenter le projet et remettre en valeur, surveiller, entretenir les cours d'eau" dit-il.

L’Ourthe et ses abords sont très fréquentés pendant les vacances, surtout par de nombreuses personnes qui ne connaissent pas le cours d’eau. Le rôle de ces stewards qui rappellent les règles en vigueur et distillent quelques conseils est donc essentiel. "L'été, la vallée de l'Ourthe est très fréquentée par les touristes, que ce soient des baigneurs, des promeneurs, des personnes qui font du kayak, des pêcheurs. Les camps scouts sont énormément présents aussi au bord de l'Ourthe. Et donc la pression sur la rivière est augmentée du fait du nombre de personnes au bord de l'eau" explique Pierre Pirotte, chargé de projet pour le contrat rivière Ourthe.

Si la baignade n’est pas interdite dans l’Ourthe, avec ces fortes chaleurs, elle est plus dangereuse que d’habitude. Comme le niveau est bas, les deux stewards rappellent les précautions lorsque l’on nage dans une eau remplie de bactéries. "Il y a quelques conseils à prendre en compte, notamment bien se laver les mains avant de manger, prendre une bonne douche, ne pas boire la tasse pour éviter d'être malade" explique Mathilde.

Après plus de trois semaines de travail sur le terrain, le bilan de ces deux stewards est plutôt positif. "Les gens reçoivent bien l'information. Ils sont plutôt contents qu'on passe près d'eux pour les sensibiliser. Ils trouvent qu'on devrait peut-être faire cela plus souvent avec plus de gens" dit Thomas.

Pour l’instant, ces stewards font partie d’une expérience pilote. Une expérience qui pourrait se renouveler l’été prochain en fonction des budgets disponibles.