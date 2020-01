Des start-up liégeoises à Las Vegas pour un salon dédié aux nouvelles technologies

Quatre entreprises liégeoises sont en ce moment à Las Vegas, où débute ce mardi le plus important salon au monde dédié aux nouvelles technologies. Parmi ces sociétés, Phasya, une start-up de l'Université de Liège créée il y a 5 ans. Elle développe des logiciels qui détectent notamment la somnolence au volant. Jérôme Wertz, patron et co-fondateur de cette entreprise high tech: "Phasya présente à Las Vegas ses logiciels qui permettent de détecter la somnolence, la distraction, le stress. Les logiciels de Phasya sont des technologies d'avenir parce qu'elles permettent de mieux comprendre par exemple l'état du conducteur et sa capacité à prendre le contrôle sur un véhicule autonome ou encore dans d'autres applications telles que l'aviation ou le ferroviaire". Tout cela, grâce à une caméra et des logiciels placés dans le tableau de bord ou sur des lunettes.

Pilote avec lunettes Phasya - © Capt. Aleksandar Rasovic

Le secteur du transport, ce n'est pas la seule cible de Phasya. Ses logiciels de détection de la fatigue mais aussi du stress, de la distraction, peuvent également servir par exemple dans le domaine du jeu vidéo.

Ce salon de Las Vegas, pour ce patron liégeois formé à la Haute École Gramme à Liège, c'est vraiment "the place to be": "On a déjà plus d'une vingtaine de rendez-vous commerciaux qui sont programmés. C'est un événement incontournable pour notre business" confie-t-il.

Installée au parc scientifique du Sart-Tilman, Phasya n'emploie que 6 personnes actuellement. Mais avec le développement des voitures autonomes, c'est peut-être un boulevard qui s'ouvre devant elle.

Les trois autres start-up présentes à Las Vegas sont ALX Systems (solutions d'intelligence embarquée par drones), Domestia (domotique) et lopool (sonde connectée pour gérer la qualité de l'eau des piscines).