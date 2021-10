Des squatteurs campent dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville de Liège

Depuis près d’un an, une quarantaine de personnes habitent sans titre ni droit dans un immeuble communal d’un îlot voué à la destruction, près de l’ancienne clinique Saint-Joseph. La ville entend les en déloger, le temps de mener des analyses sur la présence d’amiante dans les locaux. C’est nécessaire avant l’arrivée des démolisseurs. Un tribunal a été convaincu par l’argument, et, en août dernier, a ordonné l’expulsion de ces gens parfois de plus précaires, parfois sans-papiers Une décision qui peut paraître paradoxale, dans la mesure où, à la suite des inondations, l’agglomération liégeoise manque cruellement de toit.

Un collectif de soutien aux squatteurs s’est formé, et a mené une action spectaculaire, ce jeudi en fin d’après-midi. Ils ont installé des tentes dans la cour de la Violette, là où les échevins vont tenir leur réunion hebdomadaire du vendredi. Une manière de leur montrer concrètement les conséquences d’une exécution de la décision de justice.

Le bourgmestre a plusieurs fois promis de recevoir les occupants, mais à ce jour la rencontre n’a pas encore pu s’organiser. C’est la première revendication des protestataires : être entendus…