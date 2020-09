Des spécialistes en "droit de l'insolvabilité" pour aider les commerçants liégeois

La ville, la province et l’ordre des avocats viennent d’unir leurs efforts pour organiser, dès à présent, des permanences sociales et juridiques aux citoyens en général, et aux commerçants en particulier. Il s’agit d’anticiper les difficultés économiques qui vont immanquablement surgir, cet automne et cet hiver, lorsque les primes et aides diverses vont s’estomper.

Concrètement, des consultations gratuites sont accessibles téléphoniquement pour un rendez-vous avec un avocat qui donne un premier conseil, d’abord, puis éventuellement pour un service plus spécifique, une conversation avec des membres chevronnés du barreau, spécialistes du droit de l’insolvabilité et en "médiateurs d’entreprise". C’est une possibilité généralement méconnue, qui intervient avant une réorganisation judiciaire ou une faillite.

Une "cellule covid"

En outre, les citoyens qui ne peuvent faire face à leur dépenses vont pouvoir, dès ce lundi, rencontrer un travailleur social, afin, après une analyse individuelle de leur situation, de voir de quel soutien concret ils peuvent bénéficier, pour le logement, l'énergie, le numérique par exemple. Une initiative qui ne s'adresse pas seulement aux allocataires sociaux, mais tous les gens qui sont confrontés à une perte totale ou partielle de revenu suite à la pandémie.