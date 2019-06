Des Spadois espèrent le retour d'un vétéran péruvien (102 ans)de la brigade Piron

Un vétéran péruvien de la bataille de Normandie voudrait revenir sur les lieux de ses exploits militaires. Ce péruvien aujourd'hui âgé de 102 ans s'est battu dans les rangs de la brigade Piron, la brigade belge intégrée à l'armée britannique. Elle était constituée de jeunes belges évadés vers la Grande-Bretagne, mais pas seulement, puisqu'une dizaine de sud-américains en ont fait partie. Des belges en contact avec ce vétéran ont lancé une cagnotte pour lui offrir les billets d'avion.

Eté 1944. Le champ de bataille est français. L'armée est britannique. Les insignes sont belges. Et le soldat est péruvien. Jorge Sanjinez Lenz a combattu l'armée Allemande en Normandie avec les belges de la brigade Piron. Aujourd'hui, il en est le plus vieux survivant.

Sergent péruvien d'une brigade belge de l'armée britannique

"Jorge Sanjinez - Lenz vit à Pucallpa, en Amazonie Péruvienne" nous explique Jean-Louis Marichal, de Spa, qui gère le site internet consacré à la brigade Piron. "Il a débarqué en Normandie le 8 août 1944. Il s'est retrouvé dans un peloton d'assaut au sein de la deuxième unité motorisée. Il a participé à toutes les campagnes. Il a perdu beaucoup de ses frères d'armes en Normandie et en Hollande. Et son plus grand rêve serait de pouvoir revenir en Europe pour participer avec ses frères d'armes aux cérémonies du 75ième anniversaire du débarquement."

Jorge Sanjinez-Lenz quitte le Pérou en 1942 avec un camarade. Il rejoint New-York, puis le Canada où il reçoit sa première instruction militaire au camp de Joliette (Québec). Il est intégré, avec une dizaine d'autres sud-américains à la brigade Piron, essentiellement composée de belges et rattachée à l'armée britannique. Il prend part, avec les belges, à la libération de plusieurs villes normandes. Il a reçu pour ça, en 2017, la légion d'honneur française.

Une cagnotte pour le faire venir en Normandie

En août prochain, Jean-Louis Marichal organise un voyage commémoratif sur les sites de la bataille de Normandie, avec six anciens de la brigade.Il est en contact avec le vétéran péruvien qu'il voudrait faire venir aussi. Mais "Jorge Sanjinez vit dans une région très pauvre. Les billets d'avion coûtent cher. Il faut aussi faire venir son épouse, son fils et un étudiant péruvien qui écrit son histoire." Jean-Louis Marichal a lancé une cagnotte pour leur offrir les billets d'avion : https://www.leetchi.com/c/dia-d-sanjinez.