Des sinistrés de Trooz relogés à l’ancienne caserne de Saive

C’est le fruit d’une collaboration inédite, directe, entre deux communes, Blegny et Trooz. La première est propriétaire depuis sept ans de l’ancienne caserne de Saive, un site reconverti en centre d’affaires notamment, et sur lequel subsiste un bloc encore inoccupé mais en bon état. La seconde est à court de solutions pour reloger les gens qui ont perdu leur maison lors des crues de juillet. Grâce à une subvention du ministre de tutelle, le bâtiment est en cours de refurbishment, de réaménagement : une cinquantaine d’appartements créés, une ou deux chambres, et les douze premiers ont été livrés ce vendredi. Leurs occupants arrivent lundi.

C’est du transitoire, mais à géométrie variable : les uns on tout perdu, et doivent être hébergés pendant plus d’un an, les autres souhaitent juste un répit, pendant les travaux, durant les quelques mois d’hiver. Tous vont rester domiciliés à leur ancienne adresse, et c’est le centre public d’action sociale de Trooz qui va gérer l’immeuble. Du personnel va d’ailleurs disposer de bureau sur place, pour aider aux démarches administratives. Et un service de transports devrait être prochainement instauré, pour les résidents qui ne disposeraient pas d’une voiture.