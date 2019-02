Des serres de légumes chauffées au fumier

Chauffer des serres de maraîcher sans brûler de mazout, c'est possible en y entassant du fumier. La technique est ancestrale. Le fumier réagit comme un compost : il s'échauffe. Et ça permet de cultiver des légumes qui ont besoin d'une certaine température pour pousser. C'est ce que fait la ferme en permaculture de Desnié.

Le fumier, c'est comme le compost : ça chauffe

En pénétrant sous la serre, l'odeur ne prend pas à la gorge, mais ça sent légèrement. Ca sent le fumier. "Ce sont comme des lasagnes de paille et de fumier de crotte de cheval" explique Jean-Cédric Jacmart, le propriétaire de la ferme. "Mettre le fumier en couches et l'arroser avec de l'eau" ajoute Laura Demez, qui s'occupe des cultures en serre, "ça provoque une fermentation qui va ensuite induire une chauffe jusqu'à 50 à 70 degrés."

"C'est vieux comme le monde. Tout le monde sait que le compost, les tontes d'herbe, ça chauffe. le fumier, c'est la même chose. La couche chaude nous sert de radiateur dans les serrres". "Ici nous avons un thermomètre sur la couche chaude. Il indique un minimum de 13 degrés la nuit et un maximum de 26 degrés la journée. La couche chaude va servir à poser dessus des plaques dans lesquelles on aura semé nos légumes."

Jean-Cédric Jacmart soulève une toile sur une longue table et nous montre un bac de pousses de cerfeuil. "Dans chaque alvéole du bac, nous avons semé une graine qui donne un petit plant. Le cerfeuil est comme toutes les plantes. Il a besoin d'un climat favorable. Ce dimanche, il pleut, il pleut fort. Eh bien, ça prouve que nous sommes capables, en Ardenne, sous un temps peu clément, de faire pousser des légumes sans brûler de pétrole."