Des séances d'aide et conseil aux citoyens pour la déclaration d'impôt

Pour nous aider à remplir notre déclaration d'impôt sans erreur, le service fédéral des Finances organise chaque année des séances d'aide et de conseil aux citoyens.

Et le succès est au rendez-vous. A Neupré, par exemple, c'était le cas récemment dans le village de Rotheux. Trois fonctionnaires spécialisés ont accueilli une centaine de contribuables au total.

Une aide précieuse, comme en témoignent ces citoyens rencontrés sur place: « Je viens chaque année. C'est sur rendez-vous. C'est beaucoup plus facile. J'ai déjà rempli ma déclaration moi-même, mais je trouve que c'est devenu plus compliqué. Et si on se trompe, on a des remarques très désobligeantes de la part des impôts, donc je préfère faire remplir ma déclaration ici chaque fois». «Quand on l'a reçue la première fois, on a essayé de la remplir, mais on n'est jamais sûr, on n'est jamais à l'aise, on a toujours un peu peur. Les mois qui suivent, on se demande si on va se prendre quelque chose parce que ça a été mal rempli. Du coup, quand on a découvert que ça existait, on s'est dit qu'on allait venir» . «Étant pensionné, je ne suis plus tout à fait dans le coup. je ne suis pas fort internet, donc j'aime autant avoir un peu des explications. C'est tellement vite fait» .

Dans la commune de Neupré, la prochaine séance est prévue le 28 mai à Plainevaux.

Sachez que plusieurs types d'aides sont mises à votre disposition pour remplir votre déclaration à l'impôt des personnes physiques. Pour tout renseignement, consultez le site du Service Public Fédéral Belge.