Des sans papiers pour aider le personnel soignant ?

Une manifestation a eu lieu ce jeudi après-midi devant le Centre hospitalier universitaire de Liège. La FGTB régionale réclame la régularisation de sans-papiers. Selon le syndicat, ce serait l’occasion de fournir des aides supplémentaires aux hôpitaux. Puisque parmi les personnes à régulariser, il y a des infirmières et infirmiers.

Des réfugiés diplômés comme infirmier ou aide-soignant, qui ne peuvent pas travailler

Certains de ces réfugiés séjournent illégalement en Belgique, parfois depuis plusieurs années. Et ils sont aussi quelques-uns à avoir obtenu leur diplôme dans les écoles de la région. C’est le cas de cette Congolaise qui souhaite rester anonyme et qui a présenté son attestation de réussite aux responsables de l’hôpital. C’est un diplôme belge, en tant qu’aide soignante, et on a envie de travailler, martèle t-elle. On dit à la Tv que les infirmières sont fatiguées, ont besoin d’aide. Et nous, on est là, on peut leur prêter main-forte.

Un sans-papier serait d’ailleurs en passe d’être engagé, il lui manque juste… son permis de séjour. Pour les organisations qui travaillent aux cotés de ces personnes, une telle régularisation serait un signal positif. Ce serait une reconnaissance de toutes ces personnes qui sont là, qui sont niées, ignorées depuis des années. Je crois que les sans-papiers peuvent apporter des solutions dans la crise que nous traversons, explique Sidi Katumwa, référent pour l'école des Solidarités.

Le CHU de Liège, devant lequel se déroule cette manifestation, cherche une cinquantaine d’infirmier.e.s. Elles seraient précieuses bien entendu, si elles pouvaient rentrer dans une procédure de recrutement, selon les mêmes critères et une équitabilité, comme pour tout le monde évidemment, précise, Serge Hubert, directeur des ressources humaines au CHU de Liège. Nous avons ici des personnes, diplômées de nos écoles, qui malheureusement n’ont pas de titres de séjour et qui, par la loi, n’ont pas accès à un emploi.

La FGTB demande une régularisation

Pour Jean-François Ramquet, Secrétaire régional Liège-Huy-Waremme "ces sans papiers disposent d’une formation, ils vivent en Belgique depuis des années et sont intégrés. Qu’ils soient infirmiers, aides-soignants ou même médecins, ils sont disponibles et peuvent travailler maintenant". Vu la situation, le syndicaliste estime que cette solution doit être clairement envisagée par les autorités fédérales.

La fédération nationale des infirmières de Belgique réagit positivement à cette demande à condition que le diplôme soit reconnu.

Par contre, le cabinet du secrétaire d’état à l’asile et a la migration s’est montré très clair : les sans-papiers n’ont pas droit à un permis de travail.Ils ne seront pas régularisés malgré la crise sanitaire.