Des sandwiches de la Croix-Rouge destinés aux sinistrés de Trooz jetés par l'AFSCA: voici pourquoi

Les sandwiches n'étaient pas à la bonne température. Il a fallu les jeter.

L'AFSCA a contrôlé la Croix-Rouge à Trooz, dans le village de La Brouck, où l'association distribue des sandwiches aux sinistrés. Un endroit où il n'y avait pas de frigo.

L'AFSCA parle d'une cinquantaine de sandwiches, la Croix-Rouge d'une quarantaine. C'est la première fois que l'AFSCA intervient dans la zone sinistrée et contrôle une association qui distribue de la nourriture. L'agence est venue après une dénonciation.

Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l'AFSCA, explique avoir "reçu des plaintes de sinistrés qui bénéficiaient de repas ou de sandwiches et qui étaient tombés malades, renseignant des maux de ventre, des diarrhées, des céphalées". Et d'étayer : "Sur place, on remarque que les denrées alimentaires qui devraient être au frigo, parce qu’elles comportent du jambon ou du poisson, sont à plus de 15 degrés au moment de notre contrôle. C’est quelque chose qui ne peut pas arriver".