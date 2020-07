Des "river stewards" pour renseigner les touristes le long de l'Ourthe

Vous connaissiez les stewards urbains... Place en été aux "river stewards"! Quels sont les bons comportements à adopter le long de nos cours d'eau? Depuis trois ans, en juillet, le contrat de rivière Ourthe engage deux étudiants pour renseigner et sensibiliser les touristes qui utilisent l'Ourthe: baignade, qualité de l'eau, feux, bruits, navigation... Le but n'est pas de sanctionner mais plutôt d'accueillir et de guider. Les stewards parcourent aussi certains autres cours d'eau forts fréquentés en privilégiant les campings et camps de jeunes situés en bord de l'eau. Un dépliant et un poster d'informations ont été conçus à destination des structures touristiques.