Des restaurateurs ne rouvriront pas de tout le mois de mai

Alors que certains restaurateurs affirment qu’ils ouvriront le 1er mai et que d’autres attendront la date officielle du 8 mai pour ouvrir leur terrasse, certains de leurs collègues ont, eux, une optique totalement différente. Ils annoncent qu’ils n’ouvriront tout simplement pas durant le mois de mai puisque seule la terrasse est autorisée.

Une réouverture le 8 mai, uniquement en terrasse, ce n’est pas envisageable pour certains restaurateurs. Parmi eux, Martin Evrard, du restaurant Au dos de la cuillère, à Verviers, un établissement classé bip gourmand au guide Michelin : " On a une terrasse mais on reste en Belgique, donc le temps peut être très changeant, très incertain, et je me vois mal recouvrir ma terrasse. L’heure n’est pas du tout aux investissements. Et puis je dois reconnaître que les aides de l’Etat nous aident quand même. Maintenant, je suis bien conscient qu’il y en a qui doivent ouvrir. J’ai décidé de ne pas ouvrir parce que ça va me demander des investissements et qu’on ne pourra même pas faire le service du soir parce qu’il y aura une heure de fermeture obligatoire à partir de 20 heures. Mettons qu’il fasse beau un jour de la semaine et qu’il pleuve les quatre autres jours, c’est toute la mise en place que je vais devoir jeter ; c’est de la marchandise pour laquelle je vais devoir trouver des solutions pour ne pas la perdre. Pour être rentable, il faut que j’ouvre mes deux services, le midi et le soir ", précise-t-il.

Investissements, météo, heure de fermeture, autant d’arguments également avancés par Max Zimmer, du restaurant Un Max de goût à Comblain-au-Pont, qui avait été sacré meilleur jeune chef wallon de l’année 2019 par le Gault et Millau : " On a envie de rouvrir dans des conditions optimales. On n’a pas de terrasse bien couverte. On a juste des parasols et pour le moment, l’investissement d’une terrasse en pergola bioclimatique, ou avec des pare-vent, ne sont pas dans nos budgets, vu la crise. Je n’ai pas envie de rouvrir et de devoir jeter de la marchandise parce qu’un service est annulé parce qu’une pluie est arrivée à 17 heures et que les clients ont annulé. Par respect aussi pour mes fournisseurs et pour mes collaborateurs car je risquerais de devoir mettre des gens au chômage alors que d’autres travailleront. J’ai envie de rouvrir mais de le faire avec tout le monde ", détaille-t-il.

Des restaurateurs qui attendent donc de pouvoir rouvrir complètement leur établissement.