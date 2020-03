Des repas pour décharger les services s'occupant des défavorisés

Une action de solidarité a été lancée par les propriétaires du Grand Café de la Gare, implanté dans la gare de Liège-Guillemins. L’établissement a constitué une équipe de bénévoles qui utiliseront les installations de l’établissement afin de confectionner des repas qui seront offerts à des associations et structures de la région liégeoise dont l’action concerne le public précarisé.

L’action a débuté ce jeudi avec près de 200 repas prévus. Elle devrait se dérouler tous les jours jusqu’à la fin du confinement, avec une possibilité de préparer jusqu’à 450 repas.

"La crise du Covid-19 et les mesures de confinement compliquent énormément le travail des associations qui doivent travailler avec un personnel réduit, adapter leurs modes de fonctionnement mais aussi répondre à de nouvelles demandes et à des problèmes inédits", explique Stéphan Uhoda, propriétaire du Groupe Uhoda et concessionnaire du Grand Café de la Gare. "Notre objectif est d’apporter des moyens financiers et un renfort sur le plan de la restauration afin de permettre aux associations de dégager du temps et des moyens et ainsi se concentrer sur d’autres choses essentielles pour les personnes dans le besoin".

Le CPAS de Liège figure parmi les bénéficiaires et recevra des potages à distribuer aux personnes sans-abri.