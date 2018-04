Des relents de guerre des parkings, à Liège

Un important dossier immobilier se prépare, juste à côté des anciens bains de la Sauvenière. Ce bâtiment a longtemps été un garage, de la marque Minerva notamment, jusque dans les années trente. Il appartient toujours à une filiale du groupe Dehon, qui l'a ensuite consacré à du stationnement automobile, dont elle a repris la gestion voici quelques années, après l'avoir confiée d'abord à la société Uhoda, voisine et depuis lors concurrente....

Un permis d'urbanisme est demandé, pour une démolition-reconstruction, qui devrait presque doubler la capacité de l'établissement, qui passerait, sur quatre niveaux, de cent à cent soixante-cinq emplacements. L'offre, dans cette zone, pourrait commencer à dépasser la demande... Les quatre maisons à front de boulevard, dont les façades présentent un certain intérêt architectural, ne sont pas concernées. Les plans laissent voir, à l'arrière, entre Cioté Mirroir et collégiale Saint-Jean, de larges surfaces vitrées, de façon à réduire le sentiment d'insécurité, fréquent dans ce genre d'endroit.

Mais en plus, au-dessus, quatre étages de logements collectifs sont prévus, c'est-à-dire, concrètement plus de quatre-vingts chambres pour étudiants, articulées autour d'une sorte de jardin suspendus. Le site semble disposer de pluisieurs atouts, à proximité immédiate de locaux de l'université, de lignes de bus, et de salles de spectacles, et... des rues chaudes du Carré. L'investissement avoisine les dix millions. Il combine avec du parking et des kots, deux secteurs où les projets semblent se multiplier....