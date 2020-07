Des recettes de cocktails sans alcool pour les bons conducteurs

La police n’a pas prévu de campagne Bob cet été, mais elle organisera tout de même des contrôles anti-alcool, avec PV et amendes en cas d’infractions. En revanche, pour les bons conducteurs, ceux qui n’ont pas bu, pas de contraventions, et il y aura même un cadeau à la clé : des fiches de recettes de mocktails, des cocktails sans alcool.

Des recettes de cocktails sans alcool pour les bons conduteurs - © Tous droits réservés

"L’idée, c’est vraiment d’inviter les gens à tester des boissons zéro pour-cent pour leur prouver que ce n’est pas si mauvais que ça. Quand la police et Vias ont annoncé qu’il n’y aurait pas de contrôle bob cet été, ils ont bien précisé qu’il y aurait des contrôles de police au niveau de l’alcool. On a voulu profiter de ça pour permettre aux usagers de la route de vivre une expérience. On vous offre à boire et une recette", explique Michael Scholze, le porte-parole de l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière.

L’idée de recette de mocktails a été lancée par l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière.