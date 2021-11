Des protections hygiéniques gratuites pour les personnes précarisées en région verviétoise

Parce qu’avoir ses règles, cela a un coût : on l’estime entre 2000 euros et 10 000 euros sur toute une vie. Des dépenses que toutes ne peuvent pas toujours se permettre. Pourtant, les menstruations, c’est tous les mois, quel que soit l’état des finances.

Rémy Gueuning explique que ces trousses sont tout d’abord destinées aux personnes vivant dans des situations de grande pauvreté, "notamment les personnes sans domicile fixe ou mal logées", liste-t-il. Mais il ne s'agit pas des seules bénéficiaires. Le coordinateur épingle également les personnes qui vivent en maison d’accueil ou en centre d’hébergement, les écolières ou encore les étudiantes. "Nous partons du constat qu’acheter des serviettes hygiéniques ne devrait pas constituer un choix par rapport à d’autres achats. Alors on tente de toucher le plus de monde pour rendre les serviettes hygiéniques le plus accessibles possible."