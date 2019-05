Des promoteurs gantois investissent dans l’ancienne poste du Longdoz

C’est l’ancien tri postal de la rive droite de Liège. Le bâtiment, à vendre depuis de longues années, vient de trouver acquéreur. Il s’agit du groupe gantois Immogra. Même s’il n’est guère connu en région wallonne, il pèse quand même plus de cent millions de capital…

Les nouveaux propriétaires sont discrets sur les détails de leur projet. Ils cherchent un locataire commercial pour le rez-de-chaussée, une enseigne intéressée par cette surface de deux mille et quelque mètres carré, située à l’arrière du complexe Médiacité, dont toutes les boutiques ne sont pas occupées… C’est donc une sorte de pari. L’immeuble ne manque pas d’atouts : il dispose de quais de livraison, et de plusieurs dizaines d’emplacements de stationnement, privatifs, en sous-sols. L’étage, avec une vaste terrasse, pourrait être occupé par une salle de sports et de remise en forme. Ce qui suppose de créer un accès direct par l’extérieur. Le groupe Immogra envisage un aménagement de ce genre, et en façade à rue, des ouvertures pour des vitrines de magasin.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais, selon nos informations, il se situe entre trois et quatre millions.