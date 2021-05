Des produits frais issus du circuit court en gare de Liège dès le 20 mai

Des produits frais issus du circuit court disponibles en gare de Liège Guillemins, c’est le concept pilote que lance la SNCB dès cette semaine. Quatre gares y participent et à Liège, les produits seront disponibles le jeudi. Mais quel est le concept et comment fonctionne-t-il ?

" Nos voyageurs vont pouvoir commander en ligne des produits frais et locaux, donc principalement des fruits et des légumes, mais aussi d’autres produits tels que du pain, et venir les retirer en gare par exemple au retour du travail. La commande se fait donc en ligne et le retrait en gare, dans quatre gares dont trois en Wallonie : Liège Guillemins, Ottignies et Braine-le-Comte, puisqu’il s’agit pour le moment d’un projet pilote qui pourra être élargi à d’autres gares si on constate que ça a du succès ", précise Elisa Roux, la porte-parole de la SNCB.

" Spécifiquement pour Liège Guillemins, le producteur qui a été sélectionné, c’est ‘Le panier des producteurs passionnés’. Il fallait qu’il y ait au minimum 70 pc de denrées locales produites dans un rayon de maximum 30 kilomètres. Et donc la collecte se fera sur le parvis de la gare tous les jeudis de 15h30 à 18h30, à partir du 20 mai, et les commandes peuvent se faire dès le 15 mai sur leur site Internet ", complète-t-elle.