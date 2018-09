Des post-it pour dire non à la violence dans les trains

Les agressions sur les accompagnateurs de train se multiplient ces derniers jours. On estime à plus de trois par jour leur nombre, d'après les dernières statistiques. Ce week-end, une accompagnatrice aurait subi une tentative de viol. Un nouveau collectif vient d'être mis en place pour dire "Stop aux agressions" et demander aux voyageurs leur soutien. Une action était menée ce matin devant la gare des Guillemins à Liège.

Quatre accompagnateurs de train, armés de post-it sont venus solliciter le soutien des navetteurs devant la gare des Guillemins à Liège. Ils leurs demandent d'écrire un petit message, d'en faire une photo dans le train et de le publier sur les réseaux sociaux.

Ces dernières semaines, les agressions à l'égard des accompagnateurs de train se sont multipliées en région liégeoise comme ailleurs dans le pays. La dernière remonte à quelques heures à peine à Welkenraedt. Il ne faut pas attendre très longtemps pour trouver des voyageurs qui ont déjà assisté à une agression dans les transports en commun. "Une bande de jeunes qui étaient un peu éméchés s'en sont pris au contrôleur" explique un voyageur. "C'est vrai qu'il y a moins de sécurité, on ne se sent plus en sécurité nulle part, que ce soit dans les trains ou dans les bus. J'ai déjà assisté à une agression dans le bus" dit une voyageuse.

L'année dernière, 1165 plaintes pour agression ont été enregistrées. Un chiffre en augmentation de 11% sur un an. La SNCB n'a pas autorisé les accompagnateurs de train à s'exprimer devant notre caméra. Mais la patronne de l'entreprise publique soutient cette action sur les réseaux sociaux: "Je soutiens cette action complètement (...) Arrêtez s'il vous plaît les agressions envers le personnel de la SNCB. Nous allons de notre côté améliorer la sécurité notamment avec plus d'agents Securail".

Plus de sécurité le soir

La direction annonce un renforcement des agents de sécurité et des actions de contrôle principalement le soir. Les syndicats estiment eux qu'il faut stopper l'hémorragie du personnel dans les trains et les gares. Laurent Brock, secrétaire permanent CGSP cheminots, explique: "Il y a une désertification qui est organisée par la société et on supprime de plus en plus du personnel dans les gares. Ce que nous réclamons, c'est deux accompagnateurs de train sur les trains qui sont répertoriés étant les plus dangereux, c'est-à-dire pour la plupart d'entre eux le soir".

Ce problème de sécurité à bord des trains et dans les gares ne concerne pas uniquement le personnel de la SNCB. Mais aussi les passagers qui voyagent en dehors des heures de pointe.