Des plongeurs sondent la Meuse à Visé à la recherche d'éventuels déchets de construction

Des plongeurs de la Région wallonne inspectent ce mercredi le fond de la Meuse à Visé. Un site qui ne doit rien au hasard puisqu’il est situé au niveau du pont des Allemands. C’est un pont ferroviaire qui vient de connaître une totale rénovation et des objets auraient pu tomber.

Durant toute la journée, deux plongeurs se relaient pour inspecter le fond de la Meuse, sous le nouveau pont des Allemands à Visé. Un travail important pour la navigation : " notre mission est de faire un état des lieux après la rénovation du pont, voir s’il n’y a pas eu de déchets de construction ou d’éléments qui seraient tombés dans l’eau et qui pourraient éventuellement gêner la navigation et occasionner des dommages. Ça pourrait être des morceaux de béton ou de poutrelle, des morceaux du pont qui seraient tombés dans l’eau au moment de la démolition. Ça arrive et parfois c’est même prévu de laisser tomber des éléments qui sont ensuite remontés ", explique Laurent Marcelle, plongeur.

Et des objets tombés lors de la construction du pont, il y en a. le plongeur Serge Cuvelier en atteste : " Il n’y en a pas énormément mais il y a quand même quelques morceaux de poutrelles qui devront être nettoyés. Les moins profonds sont vers 6 mètres de profondeur. Ils ne gênent pas pour la navigation pour l’instant mais si on doit faire un dragage plus tard, ce sont quand même des poutrelles qui par moment font plus de 2 mètres, donc c’est embêtant ".

Après l'inspection, un autre jour, les objets gênants seront retirés.