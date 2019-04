Des pistes de pétanque en synthétique pour les entreprises, un concept liégeois

Imaginez-vous au bureau, puis, durant le temps de midi, disputer une partie de pétanque avec les collègues dans un hall de l'entreprise. Et bien c'est tout à fait possible. Ce concept de piste de pétanque en synthétique, appelé Boogle, vient d'être lancé par des liégeois, passionnés de pétanque.

Une piste en tapis synthétique de huit mètres sur deux, des boules souples de 680 grammes, soit le même poids que des boules classiques, un cochonnet, un encadrement design du terrain, il n'en faut finalement pas plus pour disputer une partie de pétanque. " Le concept est de pouvoir proposer aux entreprises soit désireuses d’avoir une activité bien-être pour leur personnel, soit pour des événements, une piste de pétanque qui peut se monter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, avec des boules spécifiques qui sont des boules souples, un concept venu de Carpentras, qui permettent aux gens de jouer en toute quiétude, sans se salir, et avec les mêmes coups de la pétanque, malgré que ça ne soit pas des boules métalliques ", détaille Patrick Neuville, concepteur du terrain.

Reste à voir si le terrain procure des sensations identiques à celles d'un terrain naturel. Le concepteur en tout cas l'affirme : " A partir du moment où les boules ont le même poids et le même diamètre que les boules de pétanque classiques, on a pratiquement toutes les sensations de la boule. On peut tirer, on peut pointer, on peut porter, et c’est un concept qu’on propose à la vente et à la location long terme au niveau des entreprises, des associations, voire des écoles ".

Au final, il ne manque peut-être au terrain que les aléas amenés par le relief parfois inégal du sol sur terrain naturel.

Pour en savoir plus, un site Internet : pno2.be