Des pharmacies protégées par plexiglas et des jobistes recrutés pour VPharma

Avec la crise du coronavirus, on vous parle souvent du personnel médical en première ligne du combat contre la maladie. Mais il ne faudrait pas oublier non plus les pharmacies où les clients sont tous ou presque des malades ou des proches de ceux-ci. C’est pourquoi certaines prennent des mesures de protection. C’est le cas dans le groupe VPharma, un réseau d’une quarantaine de pharmacies en province de Liège.

" Ce que nous avons pris comme mesure dans les pharmacies, c’est de mettre tout le monde derrière un plexiglas. On a conçu depuis samedi une centaine de plexiglas pour l’ensemble de nos comptoirs. De cette manière, il y a une protection entre le patient et le pharmacien, de manière à pouvoir quand même préserver un maximum les équipes, parce qu’il est évident qu’un malade dans une équipe, c’est toute l’équipe qui doit rentrer chez elle ", détaille Marc Breyer, administrateur-délégué de l’entreprise.

Pour approvisionner sa quarantaine de pharmacies, l’entreprise dispose d’un centre de distribution. Et là aussi des mesures sont prises pour éviter que l’ensemble du personnel du centre ne soit un moment donné placé en quarantaine et ne puisse plus assurer l’approvisionnement.

" Il est crucial que ce centre continue à fonctionner et à approvisionner les pharmacies. Et là, on est dans un endroit où 20 à 25 personnes se retrouvent dans un même local. Nous avons donc mis en place deux équipes. On a engagé une quinzaine de personnes supplémentaires (intérimaires, jobistes) et nous travaillons en deux groupes : une équipe reste à domicile en stand-by, de garde, et ne rencontre pas l’équipe qui travaille la première semaine ", précise-t-il.

Des jobistes qui, par précaution, sont des gens connus de l’entreprise : " Il y en a pas mal qui sont des habitués parce qu’on recrute pendant les vacances en général. Ce sont des gens qu’on connaît. Néanmoins, ils font l’objet d’une sélection. Maintenant, il n’est pas possible d’opérer un test préalable du coronavirus chez tout le monde ", reconnaît Marc Breyer.