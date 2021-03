Des petits personnages pour reconstituer chez soi laetare et carnaval

Le laetare de Stavelot aurait dû se dérouler le week-end prochain mais il a été annulé, comme toutes les manifestations carnavalesques. Des costumes en vitrine de certains magasins rappellent l’événement dans la cité des Blancs-Moussis, mais d’autres ont fait le choix de petites figurines en argile polymère représentant notamment les célèbres personnages tout de blanc vêtus. C’est une artiste de Weywertz qui les fabrique. Son nom : Anaïs Braun.

" C’est de l’argile polymère, qui se cuit au four pendant 30 minutes à 120 degrés. Je les produis un peu à la demande. Il y a des figurines personnalisées, et puis aussi des personnages de carnaval comme les Blancs-Moussis de Stavelot, les costumes traditionnels du Cwarmê de Malmedy, les Gilles de Binche, etc. ", détaille Anaïs Braun.

" Concernant le laetare de Stavelot, j’ai fait des ensembles comme la Royale Harmonie l’Emulation ou encore le rondeau des Blancs-Moussis, avec la mascotte qu’ils ont sortie il y a quelques années. Et puis tous les groupes me demandent souvent après de réaliser leur costume. Je dois dire que depuis trois ans que je fais ça, il y a beaucoup de demandes chaque année, même s’il y en a eu un peu moins pour l’instant à cause de la pandémie ", précise-t-elle encore.

Des petits personnages commercialisés entre 4,5 (en mini) et 9,90 euros pièce, visibles sur le site octopate.be.