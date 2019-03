Des pertes d'emplois à la haute école de la ville de Liège

Cette haute école communale dispense plusieurs formations, pédagogiques, techniques ou économiques. Elle compte plus de deux mille étudiants, plus de deux cents professeurs, et une quarantaine d'employés administratifs. elle est contrôlée par une commissaire du gouvernement, qui a récemment rentré un rapport dans lequel elle pointe un dépassement de l'enveloppe budgétaire, provoqué notamment par du personnel en surnombre. Elle évoque explicitement la nécessité d'une restructuration ou une rationalisation.

En fait, les soucis financiers proviennent en partie de largesses dans les recrutements, mais peut-être surtout des décrets de la Communauté Française qui limitent le nombre d'étudiants "non-résidents" dans plusieurs filières de bachelier. La population de ressortissants français, inscrits en logopédie à la haute école, a chuté de deux tiers. Des enseignants de pratique professionnelle, dans cette section, seraient particulièrement concernés.

Des rumeurs laissent craindre la suppression d'une quarantaine d'emplois. Mais c'est sans doute exagéré. L'échevin de l'instruction parle pour sa par d'un "lissage": le non-remplacement de départs à la retraite pourrait suffire. Mais à ce stade, les mesures à prendre sont en cours d'élaboration, et les décisions sont attendues en fin de quadrimestre....