Des perspectives encourageantes pour la logistique à l'aéroport de Liège

Le Roi était en visite hier après-midi à l'aéroport de Liège. L'occasion pour lui de se faire expliquer le rôle essentiel de l'aéroport liégeois dans toute la logistique du matériel médical dans le cadre de la crise du coronavirus. Pour la Belgique, mais pas seulement.

La fierté de contribuer à la lutte contre la pandémie

Un seul chiffre: deux milliards de masques ont transité par le tarmac liégeois pendant cette crise à destination de la Belgique, mais aussi d'autres pays européens. Des masques, des respirateurs transportés notamment par les avions de Fedex et déchargés par un personnel fier d'avoir apporté sa pierre à l'édifice pour lutter contre la pandémie.

Fedex, dont l'activité non-médicale reprend tout doucement le dessus. Jean Muls, vice-président européen de Fedex: "Au début, nos employés ont fait face à de l'anxiété. Ils ont eu peur. Ils étaient chez eux et se posaient beaucoup de questions. Et puis ils se sont rendus compte que nous sommes une des sociétés qui participent à la lutte, puisque beaucoup des équipements de protection, des équipements médicaux, transitent par chez nous. L'anxiété s'est transformée en courage, en fierté de pouvoir contribuer à la lutte contre la pandémie".

L'activité économique reprend

Le type de marchandises qui a transité par Fedex a évolué: "Si, avant la crise, nous transportions principalement des marchandises d'entreprise à entreprise, 30% de médical, 30% d'équipements informatiques ou de télécommunications et puis toute une série de pièces compliquées et chères. Avec la crise, la partie médicale a pris beaucoup plus d'importance et là, on voit graduellement cette partie diminuer et fort heureusement être remplacée par les flux de marchandises comme ils étaient avant. Nous voyons donc une activité économique qui reprend. Et ça, personnellement, je trouve ça très encourageant pour le futur".

Le futur s'annonce d'ailleurs plutôt encourageant pour l'aéroport liégeois qui, grâce à cette crise, a acquis une expertise mondialement reconnue.

L'OMS ne compte pas s'arrêter à cette opération liée au covid

Plaque tournante européenne pour la distribution des masques, Liège Airport va en effet se voir confier d'autres missions par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Luc Partoune, directeur général de Liège Airport: "Ça nous place en tout cas sur la carte mondiale puisque l'OMS ne compte pas s'arrêter à cette opération liée au Covid-19, mais de manière plus structurelle, compte utiliser l'aéroport de Liège pour aussi faire des acheminements en matière alimentaire, pour des crises alimentaires, donc pas uniquement les crises sanitaires. Et donc effectivement, ça représente une croissance de l'activité. On parle aujourd'hui d'une vingtaine de vols par semaine. C'est surtout pouvoir répondre à cette demande de partout dans le monde, et c'est l'organisation d'un hub ici au départ de Liège".

Ce sont plusieurs millions de masques qui arrivent chaque semaine à l'aéroport de Liège: "Oui puisqu'aujourd'hui on parle de deux milliards de masques depuis le début de la crise qui ont transité par l'aéroport de Liège. C'est du matériel très important qui a transité par ici".