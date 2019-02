Des patrouilles mixtes à l'assaut des poubelles abandonnées à Verviers

Des patrouilles pédestres mixtes constituées d'un agent constatateur, d'un gardien de la paix et de policiers ont sillonné jeudi le centre-ville et le quartier de Hodimont à Verviers. Objectif : lutter contre les sacs poubelles abandonnés sur les trottoirs et contre les incivilités. L'initiative de cette opération "sac" est venue de la police car ce type de comportement contribue à un sentiment d'insécurité. Et des dépôts sauvages, les patrouilles n'ont pas dû chercher longtemps pour en trouver.

Le sac poubelle trouvé, c'est un travail plutôt désagréable qui commence pour les gardiens de la paix : " Je l’ouvre. J’ai mon cutter et des gants de protection. Ici, on voit tout de suite que ce sont des denrées alimentaires donc je sais d’expérience que je ne vais rien y trouver ", explique le gardien de la paix.

Dans ce sac, rien qui permette d'en identifier le propriétaire. Heureusement pour lui car les sanctions peuvent être lourdes : " Il pourrait y avoir une amende. Le fonctionnaire sanctionnateur peut aller jusqu’à 350 euros. Ces actions-là, on les fait quand même de temps en temps et c’est prometteur. Ici, dans le quartier de Hodimont, on trouve assez bien de sacs comme celui-là ", détaille le commissaire Robert Dejong.

Et pas seulement dans ce quartier-là. Mais la difficulté, c'est lorsque les propriétaires sont insolvables, précise Jean-François Chefneux, échevin de l'environnement : " C’est un peu le serpent qui se mord la queue, c’est-à-dire que si vous êtes sanctionnés par une amende et que l’amende n’est pas effective, c’est comme s’il n’y avait pas de sanction. Le mécanisme des sanctions administratives prévoit bien la possibilité de faire réaliser par l’auteur une prestation d’intérêt général mais la difficulté, c’est que si elle n’est pas réalisée, la sanction est aussi une sanction financière ".

Environ 30 pc des sacs trouvés par les gardiens de la paix et les agents constatateurs permettent l'identification du propriétaire. Quant aux autres, ils sont simplement enlevés par les agents du service propreté.