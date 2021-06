Des patrons de couture axés maternité pour l’olnoise Klafoutis

Klafoutis, c’est une jeune société pépine et bientôt olnoise qui s’est lancée dans ce que l’on appelle un marché de niche. Elle s’est spécialisée dans les patrons de couture pour les vêtements liés à la maternité. De quoi inciter les amateurs de couture, même débutants, à fabriquer eux-mêmes les vêtements liés à la grossesse, aux langes lavables ou aux premiers mois de l’enfant.

" Je me suis lancé là-dedans parce qu’au début du premier confinement, je n’arrivais pas à trouver de vêtements qui correspondaient à ma fille, parce qu’elle portait des langes lavables. Je les trouvais très difficilement d’occasion donc je devais les acheter neufs, à 30 euros pièce, sachant qu’il en faut plusieurs et que la taille évolue vite. Ça faisait un petit peu cher " explique Stéphanie Bovy.

Klafoutis était née. " Ce que je propose, ce sont des patrons pour les faire soi-même. Ce sont des fichiers PDF que l’on peut imprimer chez soi, faire imprimer en A0 dans un centre d’impression ou encore projeter si on a un projecteur spécifique pour la couture. On a aussi bien des vêtements pour les mamans que pour les bébés et maintenant les enfants. Pour les mamans, on a un pantalon qui est compatible avec la grossesse, c’est-à-dire qu’il fonctionne aussi bien pendant qu’en dehors de la grossesse. On a un haut qui va arriver qui va être compatible avec la grossesse et avec l’allaitement. Pour les enfants, on a par exemple le sarouel évolutif qui est compatible avec les couches lavables. On a aussi le t-shirt multifonction qui fait aussi bien t-shirt que sweat ou robe. Un patron coût entre 3,90 et 8,90 euros ", précise-t-elle encore.

Klafoutis, c’est aussi une communauté Facebook de 3500 personnes prêtes à s’entraider pour ce type de coutures.