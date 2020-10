Des patients liégeois transférés, sous lunettes à haut débit, vers des hôpitaux flamands

La saturation des hôpitaux liégeois a imposé, en ce milieu de semaine, d’activer la collaboration interprovinciale des soins de santé. Et, ce mercredi, cinq patients, aux soins intensifs au Sart-Tilman, aux Bruyères et à la Citadelle ont été transférés vers des établissements de l’autre côté de la frontière linguistique, à Hasselt, Tongres, Tirlemont et Louvain.

La particularité, pour plusieurs d’entre eux, c’est d’être en détresse respiratoire, mais pas intubés. L’oxygène est apporté à ces malades par des lunettes à haut débit. C’est une technique désormais très largement employée, par rapport à la première vague de la pandémie. Elle permet d’éviter des complications, des infections pulmonaires, des lésions. Ces transferts ont nécessité d’équiper spécialement une ambulance du service des urgences, afin que ses bombonnes pressurisées suffisent à assurer une autonomie qui couvre largement la durée du transport. Les déplacements se sont déroulés sans problème, et en début de soirée, les médecins ont communiqué, pour les personnes concernées, des bilans de santé positifs.