Des ordinateurs reconditionnés distribués à des jeunes sinistrés en Province de Liège et de Namur

Une éclaircie dans le ciel sombre des sinistrés des inondations : une ASBL va leur distribuer des ordinateurs.

"Digital For Youth" reconditionne des ordinateurs et les offre à des jeunes dans le besoin. La distribution d'ordinateurs pour des jeunes des communes sinistrées s'inscrit dans la lignée des actions menées par cette association depuis sa création. La distribution a d'ailleurs déjà commencé à Verviers, Theux, Pepinster, Liège, Trooz et à Limbourg.

"Dans cette action-ci, la Fédération Wallonie-Bruxelles a travaillé avec les communes et les CPAS", spécifie Sylvie Kedzierski, une des responsables. Et d’ajouter : "Nous, on est responsables de la livraison. On a amené les ordinateurs à bon port dans les communes et CPAS. C’est eux qui géreront la distribution des ordinateurs chez les jeunes".