Des opérations chirurgicales diffusées en direct lors du 14e festival Imagésanté à Liège

La 14ème édition du festival Imagésanté se déroulera du 22 au 28 mars prochain à Liège. Cette biennale destinée au grand public, qui en 2018 battait son record d’affluence avec la présence de pas moins de 12.000 spectateurs, s’est donné pour objectif de promouvoir la santé sous ses multiples aspects et multiples thématiques à travers de nombreux documentaires et conférences, suivies de débats.

Vingt-cinq documentaires

Parmi les vingt-cinq documentaires programmés cette année, citons notamment "Honeyland", ode à la nature et aux bienfaits du miel : "Ce film suit une quinquagénaire dans un village de Macédoine, une des dernières apicultrices d’Europe qui récolte encore son miel de manière traditionnelle avec des ruches sauvages" explique Jeanne Hebbelinck, directrice artistique du festival. Epinglons aussi "5B", un film qui retrace l’histoire de l’épidémie du SIDA dans les années 80, aux Etats-Unis. Le SIDA dont on parle moins mais qui représente encore un problème de santé publique. Enfin, attardons-nous sur "Still standing", un film qui aborde le yoga, une pratique millénaire aux vertus thérapeutiques.

Cinq conférences

Parmi les conférences que propose cette édition 2020 : "Comment vivre sa vie de femme avec l’endométriose ?" Cette maladie chronique qui touche 1 femme sur dix et dont les répercussions sont non seulement physiques mais également psychologiques. Les 75 ans de la sécurité sociale feront également l’objet d’une conférence tout comme la transe cognitive, l’hypnose et la méditation, nouveaux outils thérapeutiques. " Ces méthodes sont de plus en plus utilisées, intégrées aux soins de santé et à l’accompagnement de traitements médicaux" souligne Jeanne hebbelinck.

Cette édition 2020 propose pour la première fois des rencontres avec des professionnels, pour les professionnels sur la problématique du vieillissement démographique ou encore du numérique comme vecteur d’inclusion à l’école. Enfin, temps fort de ce festival, la diffusion en direct du CHU de Liège d’une trentaine d’opérations chirurgicales avec la possibilité d’interagir avec les chirurgiens en temps réel. Les projections et conférences se dérouleront dans les différentes salles de cinéma Les Grignoux, à la Cité Miroir et au Théâtre de Liège. Infos sur le site www.imagesante.be.