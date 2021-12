Des nichoirs pour tenter de retrouver les martins-pêcheurs de la Vesdre

Mais où sont passés les martins-pêcheurs des bords de Vesdre ? C’est la question que se posent les amateurs d’oiseaux depuis les inondations. Avec les dégâts causés aux berges, leur habitat naturel a été détruit. D’où le projet d’implanter des nichoirs le long de la rivière pour qu’ils puissent y revenir nicher.

Le chant du martin-pêcheur, depuis les inondations, on ne l’entend plus guère en bord de Vesdre. D’où l’idée de profiter des travaux menés aux berges pour y implanter des nichoirs, leur permettant ainsi de retrouver leur habitat naturel : " Son habitat et des morceaux de berges dans lequel il niche parce que lui ne fait pas des nids dans les arbres mais il creuse des nids-terriers dans les berges. Comme de nombreux tronçons ont été fortement endommagés, leurs nids aussi, et donc c’est pour les aider à, à nouveau, rester dans notre bassin. On ne sait pas où ils sont. Ils sont probablement toujours présents mais c’est pour préparer la nouvelle saison de nidification et faire en sorte qu’ils aient des endroits où ils pourront nicher pour que les populations puissent continuer à se régénérer. Ce n’est pas qu’ils ont disparu réellement, ce sont les sites où ils pourront nicher au printemps qui ont disparus ", précise Florence Hauregard, coordinatrice du contrat rivière Vesdre.

Soixante nichoirs sont prévus ainsi qu’entre 20 et 70 destinés à d’autres espèces. Encore faut-il savoir où les implanter. C’est pour ça que Natagora fait appel aux bénévoles : " Le travail, c’est déjà un travail d’observation, que les gens puissent nous répertorier où il y a des espèces de bords d’eau, puis éventuellement installer des nichoirs, et éventuellement s’assurer du suivi une fois par an en allant nettoyer les nichoirs et voir s’il y a quelque chose dedans ", détaille Serge Tiquet, animateur du réseau des volontaires.

Les implantations de nichoirs sont prévues pour cet hiver.