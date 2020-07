Des "mini-festivals" à Huy et à Liège cet été

Alors que de nombreux amateurs de jazz semblaient avoir fait leur deuil de leurs festivals estivaux, une petite lumière s'est rallumée après l'assouplissement des mesures sanitaires face à la pandémie de Covid-19. Des "mini-festivals" font éclosion un peu partout et c'est la cas notamment à Huy et à Liège.

Ça jazz à Huy, du 23 au 26 juillet

C'est ainsi que "Ca jazz à Huy" aura lieu du 23 au 26 juillet avec comme unique cadre le bateau "Val Mosan" et deux concerts gratuits par soirée, uniquement accessibles sur réservation et avec un nombre de places limité. Toutefois, pour assurer une diffusion plus large et un renouveau du Festival, les concerts, qui se donneront à 19h00 et 21h00, seront aussi diffusés numériquement, soit en direct, soit sous forme d'enregistrement.

Le 23 juillet, seront successivement au programme le trio de la trompettiste Pauline Leblond et le trio du guitariste Guillaume Gillain. Le 24 juillet sera dévolu au groupe du guitariste Téo Crommen suivi par les tromboniste Adrien Lombinet et Julien de Borman. A l'affiche du 25 juillet, le Galius Swing Project avec Jean-Louis Gaillard aux claviers et Antoine Cirri à la batterie, ainsi que "Huy Got rhythm" avec cette fois le tromboniste Sébastien Jadot. Enfin le 26 juillet seront en lice le "Bam ! " trio avec Maxime Moyaerts à l'orgue Hammond et le trio composé de Guillaume Vierset à la guitare ainsi que deYannick et Yves Peeters à la contrebasse et à la batterie.

Plus d'infos au 085/21.29.15 et sur www.huy.be

Le jazz au fil de l'eau, le 30 août

Le 11e festival-rallye "Le jazz au fil de l'eau" se limitera à une seule journée, le 30 août, mais se déroulera en plusieurs lieux au cœur de Liège, annonce le collectif "Jazz04".

A 12h00, le trio du violoniste manouche Alexandre Cavaliere se produira à "L'Aquilone". A 14h00, l'Auditorium de La Boverie accueillera les pianistes Igor Gehenot et Amaury Faye tandis que le batteur Michel Debrulle, le percussionniste Stephan Pougin et Louis Frères (basse électrique) joueront à 15h00 pour un concert gratuit dans le parc de la Boverie. A 16h00, le contrebassiste Peter Jacquemyn et la danseuse et musicienne Sofia Kakouri se produiront à l' "An Vert", suivis à 17h00, du trompettiste Bart Maris et du pianiste Peter Vandenberghe.

A 18h30 la cour de la brasserie Sauvenière accueillera le groupe du batteur Antoine Pierre et à 20h00 le double quartette de Pauline Leblond. La soirée s'achèvera, à partir de 21h30, par une jam session au Jacques Pelzer Jazz Club, boulevard Ernest Solvay, 493, à Liège (Tél: 04/227.12.55 et www.jacquespelzerjazzclub.com).

Compte tenu des circonstances, il est ici aussi vivement conseillé de réserver (04/279.56.06 et www.jazz04.be).