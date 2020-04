Des milliers de masques distribués aux soignants liégeois

La Ville de Liège distribuait ce mercredi après-midi des masques chirurgicaux. Une boîte de 50 pièces par personne mais uniquement pour le personnel soignant des services ambulatoires, des services d’accueil type maisons de retraite, et des infirmiers et infirmières à domicile. Une distribution très bien accueillie tant le manque est criant.

Avant même d’entrer dans le hall des sports où s’effectue la distribution, il faut s’identifier. Une manière de limiter l’accès aux seuls ayant droit. Et puis à l’intérieur, diverses précautions sont prises : " Les agents de la Ville, qui se portent volontaires pour effectuer cette tâche, sont tous munis de gants et de masques. Nous désinfectons aussi les tables et les chaises après chaque utilisation ", détaille Jean-Christophe Péterkenne, directeur stratégie et développement de la Ville de Liège.

Pour le personnel soignant, cette distribution de 50 masques par personne apporte une bouffée d’air frais. Exemple avec Damien, venu chercher des masques pour le personnel d’un centre de planning familial pratiquant les interruptions volontaires de grossesse : " J’ai ici 300 masques et on pratique une vingtaine d’IVG par semaine. Il y a à chaque fois deux personnes qui accompagnent la patiente donc ça va vite partir ", explique-t-il.

Pour Jen, infirmière à domicile, ces masques sont aussi plus pratiques que ceux en tissus : " Parfois, on fait des masques en tissus qu’on lave chez soi mais avoir des masques jetables reste l’idéal pour nous parce qu’on voit quand même 10 à 20 patients dans nos tournées donc c’est mieux d’avoir des jetables ", affirme-t-elle.

Pour Marie, cela permettra aussi une certaine solidarité entre collègues : " C’est la deuxième fois que j’ai droit à des masques et ça me fait vraiment plaisir parce que les utilise et que j’ai des patients qui ont vraiment besoin d’avoir des masques. Je peux aussi être solidaire avec des collègues qui sont en pénurie et qui n’en trouvent pas. On se donne des masques pour pouvoir se protéger et protéger nos patients ", confirme-t-elle.

Quant à Marie-Noëlle, infirmière dans un établissement spécialisé en soins gériatriques et de revalidation, elle affirme elle aussi le caractère indispensable de ces distributions de masques : " C’est ce qui nous protège en premier. Nous étions presque en pénurie. On n’aurait pas tenu très longtemps. Il était temps que ça arrive. Avec les 50 masques, je ne tiendrai pas longtemps parce qu’on est censé changer notre masque à chaque patient, mais ce n’est pas possible. On a 15 patients par jour et parfois plus donc ça ferait 15 masques minimum par jour. On n’ira pas très loin "

C’était la deuxième fois que la Ville de Liège procédait à une telle distribution. Preuve de la demande en masques du secteur soignant, ils étaient déjà nombreux à se présenter pour retirer les masques une heure avant l’ouverture prévue.