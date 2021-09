Des milliers de jeux de société récoltés pour les sinistrés des inondations

Après les inondations de juillet, certains ont aidé à évacuer les déchets, d'autres à nettoyer ou à apporter des repas. D'autres encore ont également récolté des jeux de société. Et pas quelques boites seulement. Au total, ce sont des milliers de jeux (neufs et d'occasion) qui ont été ramassés à gauche et à droite.

A l'origine de cette opération, Tatiana. Elle était l'invitée de la rédaction de Liège ce vendredi. "Nous sommes plusieurs joueurs fans des jeux de société à l'origine de cette action" explique Tatiana. "On s'est dit que, dans un premier temps, il y avait l'urgence de déblayer, d'aider, de donner des vêtements et des repas, donc ça, on a vraiment fait notre part. Et puis on s'est dit que, dans un second temps, ce qui allait être important, c'était de se réunir en famille, de souffler et de se dire, maintenant, on peut vraiment prendre du temps ensemble. Et le meilleur moyen pour nous, c'est vraiment de partager un jeu de société".

Plus de 6000 jeux récoltés

Au total, plus de 6000 jeux de société ont été récoltés: "C'est au-delà de nos espérances" confie Tatiana. "C'est impressionnant pour nous parce qu'on ne s'imaginait pas avoir un tel élan de solidarité. Surtout, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on a fait cet appel aux dons via les réseaux sociaux, notamment parce que plusieurs personnes dans le groupe sont des personnes reconnues dans le monde du jeu, des professionnels... donc on a vraiment usé de ces ponts, et on a reçu des jeux de partout dans le monde: de France, de Suisse, même du Canada. On a reçu plusieurs centaines de jeux qui venaient soit de particuliers, ou même de professionnels, donc des éditeurs qui nous ont envoyé des jeux encore neufs. On a reçu autant de jeux neufs que de jeux d'occasion. C'est vraiment très impressionnant. Et toutes les boites de jeux ont été systématiquement vérifiées".

Place maintenant à la distribution

L'heure est à présent à la redistribution de ces jeux: "On va avoir une distribution notamment à l'Athénée Royal d'Esneux ce weekend. Les personnes sinistrées qui ont été touchées par les inondations peuvent venir avec une attestation de leur assurance. C'est une demande qui nous a été faite justement par les victimes des inondations afin d'être sûr que ce soit les bonnes personnes qui reçoivent les jeux. Et donc, non seulement les écoles mais également les particuliers pourront venir pour récupérer des jeux de société sur présentation de cette attestation".

Des distributions de jeux auront également lieu prochainement à Esneux et Verviers.