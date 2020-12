Des milliers de homards sont arrivés à l’aéroport de Liège

Une caisse en frigolite et un peu de glace : il n’en faut pas plus pour transporter ces homards. Dans les entrepôts de l’aéroport de Liège, on entend leurs pinces gratter l’intérieur des contenants. Un bon signe selon Jean-Paul Denuit, manager technique du poste de contrôle transfrontalier, qui choisit quelques boîtes au hasard pour effectuer le contrôle AFSCA. "Quand on ouvre la boîte, on voit qu’ils sont en bon état, qu’ils sont toujours vivants." explique-t-il. Il faut cependant parfois un peu de temps aux crustacés pour se dégourdir : "En le refroidissant, ils s’endorment et le trajet va passe relativement vite pour lui. Et donc il n’a pas besoin d’eau pour le transport."