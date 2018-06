Des militants FGTB liégeois manifestent devant le palais de justice d'Anvers

Une centaine de militants de la FGTB sont partis tôt ce matin en car pour rejoindre la ville d'Anvers. Ils viennent de la FN Herstal ou encore de Safran, l'ex Techspace aero. A l'appel du syndicat fédéral, ils manifesteront devant le palais de justice où deux de leurs camarades -un militant et le président de la FGTB Anvers- anversois sont poursuivis devant le tribunal correctionnel. La justice évoque une entrave méchante à la circulation. Elle leur reproche d'avoir bloqué le port d'Anvers lors d'une manifestation nationale organisée en juin 2016, contre le gouvernement en juin 2016. Un scénario qui ressemble furieusement à celui vécu par 17 militants liégeois poursuivis pour avoir bloqué l'E40 en octobre 2015 à Herstal. La FGTB parle de criminalisation des délégués syndicats et d'attaque au droit de grève. "Le procès d’aujourd’hui a toute son importance. C’est la remise en cause du droit de grève. C’est la démocratie et la liberté syndicale qui sont attaquées" s’insurge Antonio Fanara, permanent FGTB Métal.

Le procès en correctionnelle lié au blocage de la E40 est toujours en cours. Des audiences doivent encore avoir lieu.