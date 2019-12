Des migrants retrouvés en hypothermie dans un camion-frigo en province de Liège

Des migrants ont été retrouvés en hypothermie dans un camion-frigo mardi soir par la police des autoroutes d'Awans sur l'E42 à hauteur de l'aire de Verlaine, rapportent les titres Sudpresse vendredi.

Mardi soir, le chauffeur d'un camion frigorifique a eu son attention attirée par des bruits sourds, en provenance de sa remorque. Il circulait alors sur la E42 en direction de Liège. Il a prévenu la police et s'est arrêté sur l'aire d'autoroute de Verlaine. À l'ouverture des portes, sept migrants ont été découverts par la première équipe envoyée sur place. Deux clandestins étaient en état d'hypothermie - alors que la température ne dépassait pas les trois degrés à l'intérieur du semi-remorque - et plusieurs d'entre eux ont été victimes d'un malaise par manque d'oxygène. Des secours médicaux ont été dépêchés sur place et certains migrants ont été transportés à l'hôpital. Le chauffeur du camion a été privé de liberté le temps de son audition. Il a finalement été relaxé car il a été établi qu'il ne savait pas quand les réfugiés étaient montés à bord.