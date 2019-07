Des mesures simples pour gérer au mieux la chaleur à l'hôpital de la Citadelle

Une vague de chaleur est annoncée pour cette semaine. Dans les hôpitaux, des "plans canicule" ont été mis en place. Au CHR de la Citadelle, les membres du personnel ont reçu des consignes simples pour traverser cette semaine sans encombre comme l’explique Nathalie Everard, porte-parole du CHR Liège : " On a mis en place un apport supplémentaire en eau pour les patients. On est particulièrement vigilant en gériatrie parce que les personnes âgées ne ressentent pas toujours la chaleur. Evidemment aussi chez les enfants en néonatologie et à la maternité. Pour le personnel, on permet des horaires de travail adaptés et des tenues de travail plus légères selon le service. Les personnes peuvent faire du télétravail et on recommande aux gens de prendre leur pause dans une zone fraiche ".

Pour gérer la température, il n'y a pas de climatisation générale. Le bâtiment est trop grand et trop vieux pour en installer partout. Il n'y a que les salles d'opérations qui en sont équipées. Partout ailleurs, la température est régulée par un système de refroidissement de l'air : " On travaille avec un système d’air pulsé qui vient de l’extérieur et qui passe dans des batteries d’eau glacée. Cela permet d’avoir 3 degrés en moins que la température extérieure " déclare Nathalie Everard.

Le refroidissement fonctionne bien, mais il pourrait être perfectionné. Un plan d'isolation sera mis en place dans les prochaines années pour améliorer son efficacité.